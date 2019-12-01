شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم طمأنوا جمهورهم على حالتهم الصحية من المستشفيات.. آخرهم فرنش مونتانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن النجم العالمى فرنش مونتانا محبيه ومعجبيه على حالته الصحية وذلك بعد خروجه من غرفة العناية المركزة وذلك بصورة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" حيث ظهر وما زال جسده موصول بالأجهزة الطبية حيث يوضع النجم الشهير البالغ من العمر (36 عامًا) تحت الملاحظة.

وهناك عدد كبير من النجوم الذين قرروا أن يطمئنوا جمهورهم على حالتهم الصحية من داخل غرفهم من المستشفى وتضم القائمة النجم العالمي ويل سميث الذي نشر فيديو من داخل المستشفى حيث خضع لمنظار بالقولون وتمت إزالة ورم سرطاني.

كذلك ضمت القائمة النجوم الذين حرصوا طمأنه جمهورهم من داخل غرفهم بالمستشفي كل من النجم العالمي رايان سيكريست وبيلا ثورن و إيمي شومر وجيمي الكسندر والممثل الأمريكي لو فريجنو والنجمة جانيت ماكوردي وهالزي و مصمم الرقصات مكسيم تشيمركوفسكى، وغيرهم .



فرنش مونتانا من داخل غرفته بالمستشفي



ايمي شومر

Advertisements



بيلا ثورن



جيمي الكسندر



رايان سيكريست



مصمم الرقصات مكسيم تشميركوفسكي



هالزي



الممثل الامريكي لو فريجنو