شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز ترد على فيديوهات جوهرة: "المهنة فن مش عن عن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الراقصة الأرمينية صافيناز، صورة مثيرة للجدل وعلقت عليها "المهنة فن مش عن عن"، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وانتهت الراقصة صافيناز مؤخرًا من تصوير مشاهدها فى فيلم "أنت حبيبى وبس" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وكانت المشاهد الأخيرة لها فى العمل زواجها من الفنان محمد ثروت، ومن المقرر أن ترقص وتغنى صافيناز ضمن أحداث العمل. فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسى وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد حلاوة، ومن إخراج أحمد البدرى.

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