فن ومشاهير

إيكون وأشر وكريس براون يشاركون فى حفل غنائي يوم الجمعة المقبل بموسم الرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إيكون وأشر وكريس براون يشاركون فى حفل غنائي يوم الجمعة المقبل بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجوم العالم إيكون، وأشر، وكريس براون، يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، برئاسة تركي آل الشيخ.

ويعتبر آشر من أشهر فنانى أسلوب "آر أند بى" ومن بين الفنانين الذين حققوا شهرة واسعة ونجاحا لا يضاهى، كما يعد من بين أبرز الفنانين على الساحة الموسيقية الأمريكية ومن أشهر أغنياته u remind me , pop ya collar , u got it bad وغيرها من الأغنيات، وقد بدأ آشر مسيرته الفنية بالغناء فى الكنيسة، لتروقه فيما بعد موسيقى الهيب هوب والبريك دانس، ويشارك بعدها فى العديد من المسابقات .

أما كريس براون  براون أحد أبرز مطربي الغناء r&b وله العديد من الأغنيات المميزة، واستطاع بيع ما يقارب 10 ملايين cd من ألبوماته المختلفة، وصدر أول ألبوم له عام 2005 بعنوان "Chris Brown”، ثم تبعه في عام 2007 بألبوم ثان بعنوان Exclusive .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيكون وأشر وكريس براون يشاركون فى حفل غنائي يوم الجمعة المقبل بموسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا