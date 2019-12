شكرا لقرائتكم خبر عن إيكون وأشر وكريس براون يشاركون فى حفل غنائي يوم الجمعة المقبل بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجوم العالم إيكون، وأشر، وكريس براون، يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ.

ويعتبر آشر من أشهر فنانى أسلوب "آر أند بى" ومن بين الفنانين الذين حققوا شهرة واسعة ونجاحا لا يضاهى، كما يعد من بين أبرز الفنانين على الساحة الموسيقية الأمريكية ومن أشهر أغنياته u remind me , pop ya collar , u got it bad وغيرها من الأغنيات، وقد بدأ آشر مسيرته الفنية بالغناء فى الكنيسة، لتروقه فيما بعد موسيقى الهيب هوب والبريك دانس، ويشارك بعدها فى العديد من المسابقات .

أما كريس براون براون أحد أبرز مطربي الغناء r&b وله العديد من الأغنيات المميزة، واستطاع بيع ما يقارب 10 ملايين cd من ألبوماته المختلفة، وصدر أول ألبوم له عام 2005 بعنوان "Chris Brown”، ثم تبعه في عام 2007 بألبوم ثان بعنوان Exclusive .