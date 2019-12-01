رامي عيّاش يُسعف امرأةً فقدتْ الوعي في مطار بيروت.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى الفنان اللبناني رامي عيّاش، موقفًا إنسانيًا حينما تواجد بالصدفة في مطار بيروت لحظة تعرُّض امرأة كانت تقف بجواره إلى حالة إغماء أدّت إلى سقوطها أرضًا.

وبحسب مقطع فيديو تداوله رواد موقع "تويتر" قام رامي عيّاش بمحاولة إفاقتها من الإغماء الذي تعرّضت له، إذْ ظهر صوته في المقطع وهو يقوم بالإسعافات الأولية ويردّد: "أعطيني مياه أعطيني مياه".

ولاقى المقطع تفاعلًا كبيرًا من جانب رواد "تويتر"، حيث أشادوا بالموقف الإنساني الذي أبداه الفنان مع مواطنة لا يعرفها وليس بينه وبينها سوى الإنسانية فقط.

وقالت متابعةٌ: "رامي عياش ابن الأصول ابن الجبل الذي ينشر المحبة والرحمة والإنسانية في كل مكان يوجد به الله يحميك ويحفظك ويجعلك دائمًا سند لكل محتاج، أسعف سيدة أغمي عليها في مطار بيروت الدولي وقدم لها الإسعافات الأولية".

وقال متابعٌ آخر: "دائمًا تحضر معه المواقف الإنسانية، ويثبت إن كل النجومية التي حققها لم تسلبه إنسانيته ولم تجعله مهووسًا كغيره بقشورٍ فانية إن المعدن الأصيل لا يصدأ، وابن الأصل لا تغيره كلّ المعادن الرديئة! غير الجميع، غير كل المنافسين، غير كل من يدعّي النجاح، إنه الإنسان أولًا رامي عياش".

ولم يتوقّف الدعم الإنساني للفنان رامي عيّاش، عند ذلك فسابقًا دعم مواطنته الفنانة كارول سماحة، بقوّة إزاء حملة "تنمُّر" تعرّضت لها من جانب متابعيها، بعد ظهورها بشكل عفويّ برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا، بدون مكياج وهما في باريس، قبل حفلها الغنائيّ على مسرح الأونيسكو.

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ووقتها وصفت كارول سماحة، الزمن الذي نعيش فيه الآن بأنّه زمن سطحيٌّ يعيش على المظاهر، وذلك بعدما أبدى البعض اعتراضًا على ظهورها بهذا الشكل وهو ما يُعدّ تنمّرًا.

وقالت كارول في ردّها على تغريدة رامي: "شكرًا على شفافيتك ومحبتك يا رامي! انت صوت وفنان حقيقي!!! للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر! وأنا بحبك كتير".

وغرّد رامي عياش قائلًا: "كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصطنعة، كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب، كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة، كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة، منحبك".

ولاقت تغريدة رامي عياش، تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث دعمها الكثيرون بسبب حملة التنمّر التي واجهتها، مؤكّدين أنّ الجمال الطبيعيّ أفضل بكثير من التّصنّع، مُعربين عن إعجابهم بأخلاق كارول سماحة وتاريخها الفنيّ.

يُشار إلى أن الفنان اللبناني رامي عياش تعاون مؤخرًا مع الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده في كليب أغنيته الجديدة بعنوان "سكاكر السكر"، من إخراج فادي حداد.