إعلامية سعودية تهاجم شيرين عبد الوهاب وتطالب بمقاضاتها

هاجمت الإعلامية السعودية لطيفة اليحيى، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد تصريح الأخيرة، الذي إستفزت به السيدات من جديد ووصفها من إنتقدها بـ"العوانس"، على هامش حفلها في موسم الرياض في السعودية، والذي أقيم أول أمس الجمعة.

وطالبت اليحيى بمقاضاة عبد الوهاب، بعد أن وصفت من يعارض كلامها بالعوانس، وكتبت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "شيرين تنعت بنات وطني في ارضهم بالعوانس اطالب بمقاضاتها بإسم كل سعوديه واعتبره نوع من انواع التنمر كوصف اجتماعي مهين".

وكانت عبد الوهاب قد قالت في الحفل: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس".

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