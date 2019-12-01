«صندوق الدنيا» يحتفل بميلاد الفنان خالد الصاوي

احتفل فريق عمل فيلم "صندوق الدنيا" بعيد ميلاد الفنان خالد الصاوي، بعد ١٨ ساعة تصوير بوسط البلد.

وأعرب "الصاوي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بانضمامه لأبطال فيلم صندوق الدنيا.

وأضاف "الصاوي" خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" أنه متحمس لتجربة "صندوق الدنيا" وأنه لم يشعر كثيرا بتعب التصوير نظرا لروح فريق العمل والتعاون بينهم وأيضا أنه تجربة مميزة ودور مختلف عما قدمه من قبل وسيكون مفاجأة بقيادة المخرج عماد البهات.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، فرح يوسف ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات وإنتاج "Kemet Film Production".

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