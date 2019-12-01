روبي تثير الجدل برقصها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تصدرت الفنانة روبي، تريند موقع التواصل الاجتماعي رقم 1 عبر تويتر، وذلك بعدما قامت بالغناء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي خلال الدورة الـ41، وقيامها بالرقص بطريقة مثيرة مثلما كانت تقدم في الماضي أثناء تقديمها فيلم "7 ورقات كوتشينة" الفنان يوسف الشريف.

كما أثارت الفنانة المصرية روبي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، برقصها على مجموعة من أشهر أغنياتها، خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41.

ونشرت الممثلة والإعلامية المصرية إنجي علي، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو لروبي وهي ترقص على أغنية "ليه بيداري كده"، بالحركات التي كانت تؤديها حينما ظهرت أغنيتها الأولى، التي أثارت الجدل وقتها منذ أكثر من 15 عاماً.

كما ظهرت روي في فيديو آخر، وهي ترقص على أغنية "يا الرموش"، وعلى أغنية "أنت عارف ليه".

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