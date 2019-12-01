حجاج عبدالعظيم ينضم إلى اسرة فيلم" مش أنا" لتامر حسني

تعاقد الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، على المشاركة بفيلم "مش أنا" الذي يخوض بطولته تامر حسني وحلا شيحة.
وكانت الجهة المنتجة للفيلم، أعلنت مؤخرًا عن إسناد البطولة النسائية بالفيلم للفنانة حلا شيحة، بعد عدة ترشيحات لتقديم هذا الدور.
فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني وحلا شيحة وحجاج عبدالعظيم وماجد الكدواني، وما زالت الترشيحات قائمة لاختيار باقي فريق العمل، وهو من تأليف وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.
والفيلم تدور قصته في إطار كوميدي اجتماعي، واسمه يعبر عن حالته الكوميدية في الأساس، ويصور فريق العمل المشاهد داخل شوارع القاهرة ومدينة 6 أكتوبر، ومن المحتمل تطلب أحداث الفيلم السفر إلى بعض الدول العربية للتصوير هناك ولكن لم يستقر صناعه بشكل نهائي على هذا القرار.
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