جيسون ديرولو نجم الحفل الثالث من مهرجان "نيكسوس" في الرياض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُحيي نجم الموسيقى العالمي جيسون ديرولو الحفل الختامي لمهرجان "نيكسوس" الذي تنظمه شركة "رايوت غيمز - RIOT GAMES" للألعاب الالكترونية على مدى ثلاثة أيام في "الرياض بوليفارد". على أن ينضم إليه مجموعة كبيرة من الفرق العالمية.

ويختتم جيسون فعاليات اليوم الثالث مساء السبت المقبل، بينما ستشارك عدة فرق موسيقية عالمية خلال يومي الجمعة والسبت بينها فرقة دي جي ماكو من مدينة لوس أنجلوس، وفريق كريستال ميثود الذي يعد نجم الموسيقى الإلكترونية ومقره مدينة لاس فيغاس.

ينطلق المهرجان، من يوم 5 وحتى 7 من ديسمبر، ضمن موسم فعاليات الرياض، في المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، والتي تهدف إلى أن جعل المملكة واحدة من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في المنطقة.

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نبذة

اشتهر جيسون ديرولو بشكلٍ كبير في عام، 2009، حيث باع أكثر من 30 مليون نسخة من أغانيه، وفي عام 2009 أيضا، أصدر أول أغنية له بعنوان"Whatcha Say”، التي سرعان ما انتشرت حتى حققت المرتبة الأولى في كل من الولايات المتحدة ونيوزيلندا. وباعت الأغنية الفردية أيضًا أكثر من خمسة ملايين تنزيل رقمي وتم اعتمادها على أنها ثلاثية البلاتين. ومن وقتها أصدر ديرولو أربعة ألبومات وفاز بمجموعة من الجوائز بما في ذلك جائزة Teen Choice Award.

تيمر

وفي تعليق له، قال أونور تيمر، المدير العام لألعاب ريوت غيمز في الشرق الأوسط: "يسرنا الإعلان عن نجوم الموسيقى والغناء العالمين المشاركين معنا في المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة. وبالإعلان عن حضور كل من جيسون ديرولو ودي جي ماكو وكريستال ميثود نكون قد وضعنا اللمسات الأخيرة على حدث مذهل ستعيشه الرياض".

وأضاف: " حرصنا على جانب التركيز على الألعاب الإلكترونية، جعل المهرجان أكثر جاذبية للجميع من خلال البطولات التنافسية، والحفلات الموسيقية وطرح باقات متنوعة من الأنشطة التفاعلية فيه. ليكون مهرجان "نكسوس" بالرياض تجربة لا تنسى لكل من يزوره".

يشار إلى أن المهرجان يستوحي فكرته من لعبة "ليغ أوف ليجيند - League of Legends" والذي يطلق عليه اسم "رونيتيررا - Runeterra. ويضم 23 نشاطًا مختلفًا وألعابًا صغيرة تعطي اللاعبين والضيوف الفرصة للتواصل والتعرف على الأبطال المفضلين بأسلوب تفاعلي ممتع لمختلف أفراد العائلة من مختلف الأعمار. فضلاً على تقديم "ريوت غيمز" أكثر من 2 مليون دولار أمريكي تتوزع على 6 مسابقات للمشاركين، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الفريد جمهورًا يصل إلى 30 ألف شخص. علماً أن المسابقة انطلقت في نوفمبر، حيث توزعت جولات التصفيات على 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتواصل أفضل ثمانية فرق متأهلة، مشاركتها ضمن المنافسات خلال الحدث الرئيسي الذي يقام في الرياض.