سيرين عبد النور تُطلّ مع مريم أوزيرلي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو يجمعها مع النجمة التركية مريم أوزرلي، خلال تواجدهما في إحدى المناسبات في العاصمة الفرنسية باريس، وعلقتً على الفيديو كاتبة: "أحلى مريم أوزرلي".
الجدير ذكره أن "عبد النور" تتلقى منذ فترة تعليقات إيجابية حول مسلسلها الجديد القصير "الديفا"، الذي يُعرَض على منصة شاهد الالكترونية. علماً أنها أطلقت عبره أغنيتها الجديدة بعنوان "أنا رجعت" وانتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقها عبر YouTube.
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