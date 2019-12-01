شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين: النقابة لا تطارد مطربى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا أكدت فيه عدم مطاردة نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات ومنعهم من العمل، وجاء البيان كالتالي: "نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الأمور وليست من صميم عملنا، حيث أكد سعد متولي رئيس الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وإنما هي جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفًا أو مطربًا".

وأضاف البيان أن المنع مصدره الأساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقًا للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.

وأكد متولي أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملاً كان أو منتسبًا وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وبناء عليه يحظر القانون على أي منشأة سياحية أو أي فرد يقيم حفلاً أن يستقدم أحد لتقديم فقرة فنية دون استيفاء الشروط الواجبة قانونًا، وما علينا سوى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة عن طريق مندوبينا واللجان الفرعية المنتشرة في كل المحافظات.

Advertisements

من ناحية أخرى أكد المكتب الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية أنه يتم حاليًا إعداد مؤتمر علمي يشارك به أعضاء مجلس النقابة وعدد من المختصين والأكاديميين الموسيقيين وأيضًا عدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الموسيقي لمناقشة موضوع "المهرجانات" استجابة لطلبات وردت للنقابة في محاولة لتقنين هذا الشأن من عدمه ومدى صلاحية هذا الأمر علميًا ونقابيًا.