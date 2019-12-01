شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جوهرة.. الراقصة تعيد فتح حساباتها على السوشيال ميديا بعد التسريبات الفاضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الراقصة جوهرة فتح حساباتها الشخصىة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن أغلقتها لمدة ساعة تقريبًا بسبب انتشار عدة فيديوهات إباحية ظهرت فيها بصحبة شاب فى بداية العشرينيات من عمره، الأمر الذى جهل اسمها يتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى.





وما أن انتشرت تلك الفيديوهات حتى انتظر الجميع تعليقًا من الراقصة جوهرة على ذلك خاصة أن تلك الفيديوهات كشفت زواج جوهرة بناءً على ما قاله الشاب الذي ظهر معها خلال الفيديوهات حين أكد أنه زوجها ولا يأسف على تلك الفيديوهات بحجة أنه قام بتصويرها فقط لتوثيق ذكرياتهما معًا، مثلما أكد عبر خاصية الاستوري عبر حسابه علي إنستجرام.



