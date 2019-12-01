شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان يصبغ شعره باللون الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم محمد رمضان، جمهوره على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة له بعد صبغ شعره باللون الأخضر، الأمر الذى نال إعجاب البعض وأطلقوا عليه الرجل الأخضر.





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "ماني" وكليب "السلطان"، الذى تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربى سعد لمجرد‪.





وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.