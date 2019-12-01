شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تستعد لتسجيل أغنية جديدة بتوقيع إيهاب عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة مروة ناجى مع الشاعر إيهاب عبد العظيم لأول مرة في أغنية جديدة من ألحان سامر أبو طالب، ومن المقرر أن يتم تسجيلها بالأيام المقبلة.

وقال شاعر الأغنية إيهاب عبد العظيم، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون معها، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة، وتحمل طابع "الرقص والفرح"، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها.

وكان آخر أعمال مروة ناجى هي أغنية "حبيت من قلبي" والتي صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع عادل عايش، وتم تصويرها فى لبنان تحت إدارة المخرج فادى حداد، وأغنية وطنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان مصر حاربت.

يذكر أن مروة ناجى شاركت في شهر ماضي إحياء حفل غنائي في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 28، بأغنيتها "حبيت من قلبي" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبعد ذلك أحيت أيضا مروة حفلا غنائيا يوم 15 نوفمبر الماضي على إحدى مسارح بالتجمع الخامس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء ياسين.