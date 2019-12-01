شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يعلم جمهوره التصوير والإخراج فى ستورى إنستجرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطل المخرج رامى إمام، بسلسلة فيديوهات جديدة من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو"، والتى نشرها عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، وشارك ابن الزعيم عادل إمام، جمهوره مشاهد التصوير لحظة بلحظة من خلال الفيديوهات التى حاول من خلالها توضيح بعض من أسرار المهنة لمتابعيه.

رامى إمام، ظهر فى مقاطع الفيديو أثناء متابعته تصوير مشاهد المسلسل المنتظر بطولة الزعيم عادل إمام، حيث شرح للجمهور بعض التفاصيل الخاصة بيوم التصوير وكيفية إدارة المشاهد وضبط وتحديد أماكن الكاميرات والمعدات الأخرى، كما وعد الجمهور بتعريفهم بباقى العناصر المسئولة عن تصوير العمل الفنى ودور كل منهم.



المخرج رامى إمام فى موقع التصوير

وقال المخرج رامى إمام، عبر الفيديوهات "صباح الفل يوم جديد يارب تكونوا حضراتكم بخير وصحة وسعادة.. النهاردة احنا بنصور تانى فى نفس المكان وبدأنا من بدرى من الساعة 10 الصبح.. النهارده هيبقى يوم مميز كمان لأن عندى أفكار حلوة جدًا عايز أقولها لحضراتكو عليها خليكوا معايا"، مضيفًا "وبعد انتهاء أحد المشاهد، قال "احنا خلصنا مشهد دلوقتى وبننقل حاجتنا من مكان لمكان عشان مكان الكاميرا مينفعش يظهر معدات الصوت، وبننقل من المكان بتاعنا لمكان تانى عشان أنا هصور فى الحتة دى ومش هينفع أى حد مننا يظهر فى الحتة دى".

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وتابع: "احنا قاعدين بنحضر للمشهد الجاى، والنهاردة حابب أقول لحضراتكو حاجات جوه التصوير زى مهندس الصوت والمساعد الأول والمخرج المنفذ ومدير التصوير وكل الأشخاص الموجودة معانا فى التصوير.. خلينا نبدأ بقى بأول حاجة فى التصوير وهى الجدول أو "أوردر التصوير" مش الاسكريبت.. دا اللى بيعمله المخرج المنفذ وبيحدد سير العمل ماشى إزاى وترتيب المشاهد وكام مشهد فى اليوم.. ودا من الحاجات الأساسية عندنا كلنا سواء أنا كمخرج أو كل العناصر اللى قائمة على التصوير بيكون عندهم أوردر زى ده.. يعنى النهاردة عندنا 12 مشهد وإمبارح كان عندنا حوالى 14 مشهد وهكذا.. ودا زى الكتيب اللى بنمشى عليه ونعرف احنا ماشيين إزاى".



المخرج رامى إمام يشرح للجمهور أسرار المهنة من موقع التصوير

وأضاف: "احنا بنصور فى فيلا تحت الإنشاء، وأنا طلعت فوق عشان أقدر أحط الكاميرا فوق وأقدر أصور من فوق، وأنا دلوقتى نازل عشان أظبط الكاميرا اللى تحت عشان بنصور المشهد بكاميرتين.. والمشهد اللى خلصناه بنعلم عليه، وكده باقى 6 مشاهد فى اليوم كله ما بين النهار والليل".

واستطرد إمام: "هعرفكوا على مهنة مهمة جدًا عندنا وهى مهنة مهندس الصوت أو مسجل الحوار فى اللوكيشن.. الدكتور أحمد عبد الخالق كبير مهندسى الصوت ومسجلى الحوار فى السينما المصرية عشرة وبقالنا فترة بنشتغل مع بعض لـ10 سنين وأكتر والراجل ده بقى خبرة فى تسجيل الحوار والصوت فى اللوكيشن وأجهزته أهيه كلها.. وبيجى على ميعاد الكاميرا بالظبط.. ودى المعدات بتاعته وكل الصوت اللى بيطلع فى التصوير بيكون فى كل الأجهزة دى"، وفى تعليق كتبه على فيديوهات مهندس الصوت، قال "هو أصلا مش دكتور.. ده لقب طلع عليه من كتر الأعمال اللى عملها من بداية السبعينيات لحد النهارده".