شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى عن "حواديت الشانزليزيه" : الناس بتنادينى "قسمت هانم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة داليا مصطفي عن سعادتها بسبب ردود الأفعال حول مسلسل "حواديت الشانزليزيه" التي تشارك في بطولته، وذلك من خلال لعبها شخصية "قسمت"، حيث أكدت خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنها كانت تثق في نجاح المسلسل منذ اللحظة الأولي التي قرأت فيها السيناريو.

وأضافت داليا مصطفي بقولها : "لدي إيمان بأن قصة المسلسل هي أهم مميزات نجاح أي عمل درامي منذ اللحظة الأولي للعمل عليه، وبالتالي حين اطلعت علي السيناريو آمنت بنجاحه قبل التعاون مع المخرج مرقص عادل الذي بذل مجهوداً كبيراً هو وكل القائمين علي المسلسل ممن بذلوا مجهوداً كبيراً خلال كواليسه، وأكثر ما يسعدني حالياً هو مناداة عدداً من الناس ممن شاهدوا المسلسل لي في الشارع بـ "قسمت هانم"، بالإضافة لتعرضي للسؤال المعتاد بخصوص هوية قاتل شخصية رياض في المسلسل".



داليا مصطفي

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تدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إلي جانب داليا مصطفي كلاً من اياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".