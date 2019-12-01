هكذا ودع النجوم مسرح مصر بعد 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

اختتم فريق مسرح مصر، أمس السبت، آخر عروضه المسرحية في موسمه الأخير بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

"مسرح مصر" يضم كوكبة من النجوم الشباب، وهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، حامد الشراب، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، ويزو، وآخرون.

ونرصد لكم كيف ودع الفنانون مسرح مصر بعد 7 سنوات، في التقرير التالي:

أشرف عبد الباقي

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي، صورة مع الجمهور بصحبة الفريق، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "آخر سيلفي من عرض الختام مع أحلى جمهور، جمهور مسرح مصر".

حمدي الميرغني

ونشر الفنان حمدي الميرغني، صورة من نهاية العرض مع الفريق، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: شكراً من قلبي لأخويا الكبير وأستاذي أشرف عبدالباقي علي ٧سنين، إديتنا فيهم الثقة والخبرة والنجاح، شكراً على ٧سنين كنت فيهم أخونا وصاحبنا الجدع".

وأضاف: "شكراً أصحابي وأخواتي ممثلين وفنين وعمال فرقة مسرح مصر على أجمل ٧سنين في حياتي قضيتها معاكم، شكراً لأجمل جمهور في الدنيا على ثقتكم فينا ووقوفكم جنبنا وحبكم لينا، دعواتكم معانا في اللي جاي".

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أوس أوس

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، صورة من نهاية عرض مسرح مصر عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "شكرًا جمهور مسرح مصر.. شكرًا أستاذ أشرف عبد الباقى.. هتوحشونا".

سليمان عيد

نشر الفنان سليمان عيد، صورة له مع الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "إمبارح كان آخر يوم فى مسرح مصر.. بشكر صديق العمر أشرف عبدالباقى على كفاحه الطويل عشان المشروع ينجح ويستمر ٧ سنين، وبشكر كل إنسان اشترك في نجاح مسرح مصر اللي أسعد الملايين".

عمر مصطفى متولي

نشر عمر مصطفى متولي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة مع أعضاء الفريق، وعلق: "دايماً يقولوا آخر موسم وميحصلش، بس المرة دي حسيتها بجد فقولت أروح أشوفهم وأشوف الجمهور مرة أخيرة، قبل ما يخلص المشروع العظيم اللي قضيت فيه أحلى ٤ سنين في حياتي، وحشتوني وهتوحشوني".

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جماعية للفريق، وعلق: "إمبارح كانت آخر ليله عرض في مسرح مصر، اللي استمر علي مدار سبع سنين وقدمنا فيهم ١٣٠ مسرحية".

وتابع: "شكرا أستاذ أشرف عبد الباقي على إصرارك من بداية المشروع إنك ترجع المسرح تاني، رغم إن ناس كتير كانت ضدك، وتحمسك إن يكون معاك في مشروعك ده وجوه جديدة وفضلت واقف جنبنا طول السبع سنين وفرحان بنجاحنا، لحد ما الفرقة كلها دلوقتي بقت نجوم ومعروفين في كل الوطن العربي".

وأضاف: "شكرا لكل زمايلي وأخواتي في الفرقة على أحلى سبع سنين في حياتي، أنا بحبكم جدا واتعملت منكم كتير جدا، ويارب نفضل سوا جنب بعض كدة طول العمر".

واختتم رسالته: "شكرا لكل جمهور مسرح مصر في مصر وكل الوطن العربي على وقوفكم جنبنا وتشجيعكم لينا من البداية ولحد دلوقتي، ونوعدكم بحاجات أحلى وأحلى إن شاء الله".