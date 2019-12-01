بعد 7 سنوات.. سليمان عيد يوجه رسالة لأشرف عبد الباقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان سليمان عيد، على حضور العرض الأخير، لفريق مسرح مصر، في موسمه الأخير، والذي أقيم ليلة أمس السبت.

ونشر سليمان صورة له مع الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "إمبارح كان آخر يوم فى مسرح مصر.. بشكر صديق العمر أشرف عبدالباقى على كفاحه الطويل عشان المشروع ينجح ويستمر ٧ سنين، وبشكر كل إنسان اشترك في نجاح مسرح مصر اللي أسعد الملايين".

"مسرح مصر" يضم كوكبة من النجوم الشباب، وهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، حامد الشراب، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، ويزو، وآخرون.

