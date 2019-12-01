وليد سعد يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الملحن وليد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صديقه الملحن والموزع الموسيقي حميد الشاعري، والذي احتفل منذ يومين بعيد ميلاده.
ونشر "سعد" صورة لـ"حميد"، وعلق: "كل سنة وإنت طيب، النجم الكبير حميد الشاعري، عقبال 100 سنة".
حميد الشاعري، من مواليد 29 نوفمبر 1961 ويعتبر من أبرز الموسيقيين المجددين في شكل الموسيقى بدءا من مرحلة الثمانينات، وتعاون مع عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان محمد منير.
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