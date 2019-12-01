أحمد السقا يهنئ دياب بطرح أغنية "فاكرهم جدعان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أحمد السقا، الفنان محمد دياب بطرح أغنية "فاكرهم جدعان"، التي طرحها 24 نوفمبر الماضي، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب". وكتب السقا تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "مبروك يا دياب، دايما متميز ومختلف، ربنا يكرمك يا حبيبي دايما". Advertisements أغنية فاكرهم جدعان، من كلمات عصام حسني، ألحان محمد غريب، وتوزيع أحمد عادل. يذكر أن دياب يشارك في بطولة مسلسل "بحر"، الذي يعرض حاليًا على شبكة تليفزيون الحياة، وهو من بطولة ماجد المصري، حسني شتا، سلوى عثمان، وآخرون.

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