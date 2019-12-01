بعد خروجه من المستشفى.. محمد فؤاد يوجه رسالة إلى جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعرب المطرب والفنان محمد فؤاد عن شكره وحبه وتقديره لجمهوره في مصر وعلى مستوى الوطن العربي، والذي كشف له عن معنى الحب الحقيقي من جمهوره خلال الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين.

وقال فؤاد –في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط-: "خالص شكري وحبي وتقديري لجمهوري العزيز على قلبي، وبفضل الله وبفضل دعواتهم تحسنت أحوالي الصحية بشكل كبير، وأقضي فترة النقاهة حاليا في منزلي ووسط أسرتي"، مضيفا أنه تلقى آلاف المكالمات من مصر والوطن العربي للاطمئنان عليه.

كان الفنان محمد فؤاد قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة، وجرى نقله للعناية المركزة حتى شهدت حالته الصحية تحسنا ملحوظا ليقرر الأطباء بعدها نقله إلى غرفة عادية ثم خروجه أمس من المستشفى، غير أنه ما زال يخضع للعلاج تحت الملاحظة لحين التماثل للشفاء بشكل تام.