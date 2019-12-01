حامد الشراب يودع عروض "مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان حامد الشراب، آخر صورة التقطها فريق مسرح مصر، مع الجمهور، بعد ختام العرض المسرحي ليلة أمس السبت، للموسم الأخير من العروض.

وعلق "الشراب" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "آخر صورة على مسرح مصر، مع أحلى جمهور في الدنيا، نتقابل في الفرح دايما".

"مسرح مصر" يضم كوكبة من النجوم الشباب، وهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، حامد الشراب، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، ويزو، وآخرون.