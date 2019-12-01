- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان حامد الشراب، آخر صورة التقطها فريق مسرح مصر، مع الجمهور، بعد ختام العرض المسرحي ليلة أمس السبت، للموسم الأخير من العروض.
وعلق "الشراب" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "آخر صورة على مسرح مصر، مع أحلى جمهور في الدنيا، نتقابل في الفرح دايما".
"مسرح مصر" يضم كوكبة من النجوم الشباب، وهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، حامد الشراب، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، ويزو، وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر حامد الشراب يودع عروض "مسرح مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.