تراند اليوم : بالفيديو.. محمد منير يكشف المرض الذي أقعده علي كرسي...

بعد الظهور الذي أثار صدمة جمهوره ومحبيه علي كرسي، كشف الفنان محمد منير عن طبيعة المرض الذي يعانيه منه.

وقال منير، خلال حفله الذي أحياه أمس في مصر، إن أسباب جلوسه علي الكرسي، لانه يُعاني قصورًا في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على "كرسي" للاستراحة قليلًا.

وأضاف: مهما كنت أعاني من آلام فلن أستطع الغياب عن جمهوري ،أنا حصلي شيء بسيط بيحصل لأي لاعب كورة، وعمر المرض ده ما هيوقفني عن الغناء وسعيد أن أكون معكم في أيّ حال أكون عليها".



وتابع: "أنا ممكن آخد سنة إجازة بس انتوا هتستحملوا ده سيبوني اتدلع عليكم شوية، اصبروا عليا شهر وأخف، شهر واحد بس وهبقى أحسن من لعيبة الكورة بتوع اليومين دول".