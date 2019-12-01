تراند اليوم : فنانة شهير تفاجئ السعوديين بهذا الأمر

أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عن موعد الحفل الغنائي، الذي تحييه على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض الترفيهي.

ونشرت نوال موعد الحفل، الذي يقام في الـ 5 من شهر ديسمبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“،مرفقا بالبوستر الدعائي للحفل الذي سيشاركها فيه كل من الفنانة المصرية أنغام والفنان العراقي وليد الشامي.

وبدأت اللجنة المنظمة عبر صفحتها الشخصية على تويتر بالإعلان عن حجز تذاكر حفل نوال في موسم الرياض 2019 المقرر إقامته يوم الخميس 5 ديسمبر 2019، على مسرح أبو بكر سالم.