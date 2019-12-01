لأول مرة عرض "الجنية" على مسرح الهوسابير آخر ديسمبر

يستعد فريق خط أحمر، لتقديم العرض المسرحي "الجنية"، علي خشبة مسرح الهوسابير للمرة الأولي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

يشار إلي أن "الجنية"، يدور في اطار درامي مرعب،

ويتناول ما يتعلق بالكائنات الخرافية التي خلقت جدار من الخوف عن البشر مثل النداهة والجنية والعفاريت.يشار إلي أن العرض من بطولة أحمد عباس، محمد خالد، عمر عبدالعزيز، عمر السيد، أشرف حجاب، عبدالرحمن الساهي، محمود تامر، عبدالرحمن عمار، مصطفي حسن، مصطفي لطفي، مريم نادر، هبة شعبان، سلمي حسام، اميرة احمد، محمد نشأت، مينا هاني، مينا حربي، مارينا يوسف، ياسمين السمنودي، دنيا مصطفي، مي مصطفي، ديكور نور، تأليف مشمش، إخراج وتأليف أحمد عباس.