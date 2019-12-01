يسرا وإلهام شاهين وهند صبري بمهرجان الفيلم الدولي

نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، حيث أجتمعت في الصورة مع كل من الفنانة المصريةيسرا والفنانة التونسية هند صبري أثناء تواجدهما في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش.
ظهرت في الصورة هند صبري، إلهام
الجدير بالذكر إن الفنانة إلهام شاهين قد شاركت في مسلسل ليالي الحلمية في عام 2016، كذلك شاركت في فيلم يوم الستات في نفس العام.
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