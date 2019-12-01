يسرا وإلهام شاهين وهند صبري بمهرجان الفيلم الدولي

نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، حيث أجتمعت في الصورة مع كل من الفنانة المصرية يسرا والفنانة التونسية هند صبري أثناء تواجدهما في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش. يسرا والفنانة التونسية هند صبري أثناء تواجدهما في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش. ظهرت في الصورة هند صبري، إلهام Advertisements شاهين بالقفطان المغربي بينما أرتدت يسرا فستان باللون البنفسجي القاتم شاهين بالقفطان المغربي بينما أرتدت يسرا فستان باللون البنفسجي القاتم الجدير بالذكر إن الفنانة إلهام شاهين قد شاركت في مسلسل ليالي الحلمية في عام 2016، كذلك شاركت في فيلم يوم الستات في نفس العام.

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