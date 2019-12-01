هند صبري على السجادة الحمراء لمهرجان الفيلم الدولي

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الفيلم الدولي

بمراكش على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لهند صبري أثناء التقاطها بعض الصور مع الجمهور على السجادة الحمراء للمهرجان.

كتبت الصفحة الرسمية لمهرجان الفيلم الدولي

بمراكش تعليق على صورة هند صبري "لحظة عاطفية كبيرة مع الجمهور المغربي عند وصول هند صبري على السجادة الحمراء".

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علق أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا "هند صبري هي الممثلة الأكثر ثقافة بين جيلها في مصر" ليرد عليه أحد المتابعين "بس هي تونسية".

الجدير بالذكر أن الفنانة هند صبري حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجونة في دورته الثالثة عن فيلمها التونسي "حلم نورا".