سيرين عبدالنور بصحبة مريم أوزرلي بمدينة النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، بصحبة الفنانة التركية مريم أوزرلي في مدينة باريس بفرنسا، تظهر الفنانتان أثناء التقاط بعض الصور لهما دون أن تذكر سيرين عبدالنور سبب زيارتها لباريس. تذكر سيرين عبدالنور سبب زيارتها لباريس. علقت سيرين عبد النور على مقطع الفيديو قائلة "الألطف على الإطلاق" "the sweetest ever"، حصلت سيرين عبدالنور على تعليقات إيجابية من بينهم "الأحمر يليق بك"، "ع طول حلوة وأنيقة وبتاخدي العقل"، وغيرهم من التعليقات الإيجابية. من بينهم "الأحمر يليق بك"، "ع طول حلوة وأنيقة وبتاخدي العقل"، وغيرهم من التعليقات الإيجابية. الجدير بالذكر أن أحدث ما قدمته سيرين عبدالنور كان مسلسل "الهيبة" الجزء الثالث مع النجم السوري تيم حسن، منى واصف، المسلسل من تأليف هوزان عكو ومن إخراج سامر برقاوي.

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