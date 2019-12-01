الخميس.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بموسم الرياض

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفلًا جماهيريًا كبيراً بموسم الرياض، وذلك يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر بمسرح أبوبكر سالم بالرياض بمصاحبه المايسترو هانى فرحات، تحت رعايه الهيئه العامه للترفيه تركى آل الشيخ. تحت رعايه الهيئه العامه للترفيه تركى آل الشيخ. ومن المقرر أن يصاحب أنغام بالحفل راندا رياض مديره أعمالها، وتقدم أنغام خلال الحفل "بقول نسياك، ياريتك فاهمني، حاله خاصه جداً، ولادبلت، بتوصفني، عمري معاك، سيدي وصالك، قلبي معي، وباقه من أهم أغانيها الخليجيه والمصريه على مدى مشوارها الفني. أعمالها، وتقدم أنغام خلال الحفل "بقول نسياك، ياريتك فاهمني، حاله خاصه جداً، ولادبلت، بتوصفني، عمري معاك، سيدي وصالك، قلبي معي، وباقه من أهم أغانيها الخليجيه والمصريه على مدى مشوارها الفني.

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