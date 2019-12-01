بعد انتشار فيديو جوهرة.. أبرز أزمات أثيرت الجدل للراقصة الروسية

أثارت الراقصة جوهرة جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار صور ومقاطع فيديو فاضحة تم تسريبها للراقصة برفقة شاب.

ماجعل الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ"جوهرة"، تتصدر تريندات محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية.

ولم تكن هذه الأزمه الأولى من نوعها لجوهرة فهناك العديد من الأزمات التي أثيرت حولها خلال السنوات الماضية، وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها أبرز القضايا للراقصة جوهرة التي أشعلت خلالها السوشيال

القاء القبض عليها وإتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

فى فبراير 2018 ألقت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار القبض على جوهرة، بسبب انتشار فيديو لها أثناء رقصها على مهرجان "لأ لأ"، وكانت ترتدي بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات.

وتم اتهام جوهرة حينها بالتحريض على الفسق والفجور والعمل بدون ترخيص، وحجزت لمدة 3 أيام وتم

إخلاء سبيلها بكفالة مالية، ثم تمت إحالتها للمحاكمة الجنائية.

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ترحيل جوهرة خارج البلاد

صدر قرار بترحيل الراقصة جوهرة لخارج مصر ومنعها من دخول البلاد، وذلك بعد واقعة بدلة الرقص الفاضحة، وقام محاميها بالدفاع عنها، مؤكدا أنها دخلت إلى مصر بتصريح عمل وليس بتأشيرة سياحية مثل باقى الراقصات، واستمرت الراقصة الروسية فى عملها داخل مصر.

شائعة زواجها من أحمد سعد

انتشرت مؤخرًا شائعات حول وجود علاقة ارتباط تجمع جوهرة بالفنان أحمد سعد، وذلك بعد إعلان سعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، وبدأ انتشار مجموعة صور تجمعه بالراقصة.