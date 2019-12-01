marion cotillard على السجادة الحمراء للمهرجان الدولي للفيلم

تشرت الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش صورة الفنانة الفرنسية marion cotillard أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في المهرجان.

علقت الصفحة الرسمية لمهرجان الفيلم الدولي بمراكش " marion cotillard في قلب الجمهور المغربي على هامش عرض فيلم

" ماكبث " في قصر " ساحة جامع الفناء ".

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يشار إلى أن مهرجان الفليم الدولي بمراكش بدأت فعالياته منذ يوم 29 من شهر نوفمبر الماضي ومن المفترض

أن تستمر فعالياته حتى يوم 7 من ديسمبر الجاري.

يذكر أن الفنانة marion cotillard هي ممثلة، مغنية، كاتبة أغاني فرنسية، قدمت العديد من الأفلام الناجحة من بينهم فيلم inception من بطولة ليوناردو دي كابريو، كذلك فيلم La vie en rose وغيرهم من الأعمال الفنية التي أحبها الجمهور.