تراند اليوم : من الرقص بغير “شورت” إلى فيديوهات إباحية.. “جوهرة” بطلة أحدث فضيحة في مصر

لم يكن تسريب المقاطع الإباحية التي تظهر فيها الراقصة الروسية “جوهرة” مع شاب مصري يدعى “خالد أحمد” هي الأزمة الأولى من نوعها لها.

ففي العام الماضي، تم توقيف “جوهرة” بعد انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بسبب رقصها بطريقة اعتبرتها السلطات تحض على الفسق والفجور، لكونها كانت ترتدي بدلة رقص بدون “شورت”.

وفي أبريل الماضي، قررت محكمة الجيزة، حبس “جوهرة” لمدة عام بعد إدانتها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، تداول مقطع فيديو للراقصة الروسية.

ووفق مصادر أمنية، فإن الفيديوهات تم تصويرها داخل إحدى الشقق بأحد الأحياء الراقية بمحافظة الجيزة – المتاخمة للقاهرة.

Advertisements

ونقلت صحيفة “الوطن” عن المصادر – التي لم تسمها – إن الأمن يفحص الفيديوهات لبيان توقيت تسجيلها، والتأكد من هوية أبطالها، والشخص المسؤول عن تسريبها.

وأشارت إلى أنه في حال التوصل إلى مسرب الفيديوهات سيتم استجوابه بشأن معرفة دوافعه من وراء النشر.

وفي أعقاب تسريب الفيديوهات الإباحية، قال الشخص الذي ظهر فيها مع الراقصة جوهرة ويدعى “خالد أحمد”، إنه متزوج منها منذ فترة.

وأوضح عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام” أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورًا وفيديوهات للذكرى.

وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلاً: “حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده”.