تراند اليوم : بطل الفيديو الإباحي مع “جوهرة”: “دمرتوا مستقبلي وأمي بتموت

بعد الفضيحة التي أحدثها تسريب فيديوهات إباحية للراقصة جوهرة مع شاب يدعى خالد أحمد، والتي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الشاب ليكشف علاقته بها وكيف تم تسريب هذه الفيديوهات.

وقال خالد أحمد-الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات- بأنه متزوج منها منذ فترة، موضحا عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: “حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده”.