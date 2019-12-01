تراند اليوم : شاهد.. صورة ممنوعة من العرض في حفل زفاف شيماء سيف

بعد مرور عام على زفافهما، نشرت الفنانة شيماء سيف صورة من حفل زفافها هي والمنتج محمد كارتر لم تكشفها من قبل.

شيماء نشرت الصورة عبر حسابها على Instagram ، وهي صورة ساخرة تم ضم فيها الفنان العالمي “ليناردو دي كابريو”، وعلقت على الصورة:

“صورة فرحي اللي ممنوعة من العرض، اللي فيها أخو جوزي وحبيبي ليوناردو دي كابريو، علشان كان خالع من التصوير ومكنش عايز حد يعرف، بس معلش بقى الشهرة مبترحمش”.

ليعلق بعدها كارتر أيضا على الصورة: ” السند والضهر اللي دايمآ في كتفي ربنا يقدرك علي الغربة وترجعلنا بالسلامة ياغالي “.

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يذكر أن شيماء سيف شاركت مؤخرًا مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في تقديم عرض فكاهي خلال موسم جدة بالمملكة العربية ‏السعودية، تحت ‏شعار “جايين على جدة”.‏

كما شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “الزوجة 18” من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.