زوج الراقصة ”جوهرة“ المصري يستنكر نشر فيديوهاته الفاضحة معها

متابعة بتجــــــــــرد: تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو فاضحة مُسرّبة للراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا الشهير باسم “جوهرة”، مع أحد الشباب.

وتبيّن أنّ هذا الشاب مصري يُدعى خالد أحمد، الذي كشف أنّه متزوّج منها منذ فترة.

وأكّد أحمد عبر حسابه الشخصي على “انستقرام”، أنّه لم يقم بفعل مشين، وأنّ الفيديوهات والصور التي تمّ تداولها ما هي إلا صور لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية، لافتاً إلى أنّ تسريب الصور ومقاطع الفيديو جاء بعد سرقة هاتفه من قبل أصدقائه.

وأنهى كلامه: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بينشر الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده“.