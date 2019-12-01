الجمهور البريطاني قلق على صحّة الأمير تشارلز

متابعة بتجــــــــــرد: أثار الأمير تشارلز حالة قلق كبيرة بسبب انتشار صور له بيدين وقدمين منتفخين أثناء زيارته للهند، بهدف التركيز على التحديات الدولية مثل التغير المناخي واستدامة الأعمال التجارية.

وكان الأمير قابل في يومه الأول في الهند النجمة العالمية كاتي بيري، وتناول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له وهو حافي القدمين بحيث بدت قدماه منتفختين. فقد خلع الأمير تشارلز حذاءه للدخول إلى معبد السيخ في نيودلهي، وظهرت أصابع قدمه حمراء ومتورمة، تماماً مثل أصابع يديه.

يذكر أن الأمير تشارلز قطع كعكة عيد ميلاده في الهند، وهو محاط بـ 20 طفلاً، حيث قاموا بالتصفيق وتمنوا له عيد ميلاد سعيداً.