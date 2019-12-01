بيت ديفيدسون يجبر معجبيه على توقيع اتفاق بمليون دولار.. تعرف إلى السبب

متابعة بتجــــــــــرد: في خطوةٍ غريبة من نوعها، أقدم النجم الكوميدي وبطل البرنامج الأشهر في العالم “Saturday Night live” على خطوةٍ غريبة ليضمن خصوصيته الفنية وعدم تسريب نكاته في عروضه الجديدة الّتي تتميز بالجرأة والإختلاف.

وفي التّفاصيل، اشترط بيت ديفيدسون على جمهوره دفع مبلغ مليون دولار له، لمن يخالف هذه القواعد والشروط المبرمة في الاتفاقية. ويأتي تصرف بيت للحفاظ على النكات الخاصة به، وعدم تسريبها أو ورودها في الأفلام أو المواقع، ولن يسمح حتى للحضور بالتعليق أو الانتقاد لجودة المحتوى الذي يقدمه.

ففي الأسبوع الماضي وقبل ساعات من عرض ديفيدسون في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، على مسرح سيدني جولدشتاين في سان فرانسيسكو، وبحسب أحد الحضور من حاملي تذاكر الحفل، أرسل فريق ديفيدسون رسالة عبر البريد الإلكتروني لإبلاغ الجمهور بشرط التوقيع على هذا الاتفاق لحضور الحفل قبل ساعات من إطلاقه.

وبالإضافة، طُلب من الحضور عدم الإحتفاظ بهواتفهم أو بأي جهاز تسجيل آخر وتركها في حقائب مخصصة وذلك بعد عمليات تسريب مختلفة أثّرت بشكلٍ سلبي على حقوق النشر وعلى عوائد الحفلات.