في ذكرى وفاتها.. تعرف إلى أبرز أفلام سامية جمال

متابعة بتجــــــــــرد: لقّبت بـ”فراشة السينما المصرية”. هي ابنة مدرسة بديعة مصابني، التي جمعت بين الرقص الشرقي والغربي معاً.

الممثلة والراقصة الشرقية المصرية سامية جمال. ولدت في بني سويف عام 1924. بدأت العمل الفني بعد التحاقها بفرقة بديعة مصابني من خلال الرقص. واختارت لها بديعة اسمها الفني “سامية”. ثم دخلت إلى عالم السينما في منتصف الأربعينات.

كونت في بداياتها ثنائياً فنياً مميزاً مع الفنان فريد الأطرش، وجمعتهما قصة حب لم تكلل بالزواج. ثم تزوجت منتصف الخمسينيات من الفنان رشدي أباظة.

شاركت بالتمثيل والرقص في عشرات الأفلام. نقدم لكم أبرزها هذه الأعمال، التي طبعت مسيرتها السينمائية.

موعد مع المجهول

تدور قصة الفيلم حول عصابة، تتشكل من موظفي أحد المصانع. تقوم العصابة بقتل المدير، لتسهيل مهمة تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق المصنع. تلصق التهمة بأحد الموظفين، فيهرب إلى السودان. ثم حين يصل شقيق صاحب المصنع من الخارج، ويلتقي بشقيقة الشاب المتهم، يتزوجها ويرزقان بطفلة. تستمر الزوجة بالاتصال بشقيقها سرّاً في محاولة إيجاد طريقة لتبرئته.

عفريتة هانم

يحب المطرب “عصفور” ابنة صاحب الملهى، الذي تعمل فيه “علية” كراقصة. لكنها تميل إلى “ميمي بك”، الشاب الثري. فيعثر عصفور على مصباح سحري يلمسه لتخرج منه عفريتة، تبدأ في تحقيق كل رغباته. لكنه مازال يبحث على الحب.

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كل دقة في قلبي

تبدأ الأحداث عندما تصدم “سهير” الراقصة، مدرس الموسيقى “فتحي” بسيارتها. تتكفل بعلاجه حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية، وتنقله للإقامة في منزلها. لتولد بعد ذلك بينهما قصة حب. لكن هناك من يتربص لذلك الحب.

حبيبي الأسمر

تدور القصة حول فتاة فقيرة تترك خطيبها الذي يعمل ميكانيكياً، وتكوّن صداقةً مع جارتها الراقصة، لأنها تهوى الرقص. فيعجب بها أحد الرجال الأثرياء، وتقنع الراقصة الفتاة بأن تقبل عرض الزواج الذي يقدمه لها. إذ سيكون قادراً على تحقيق كل ما كانت تتمناه من مجد وشهرة، ليقرر حينها الخطيب السابق الانتقام.

تعال سلم

تدور أحداث الفيلم حول فنان فقير يحب راقصة وهي مشغولة بحب شاب ثري. ثم فجأة تهبط ثروةً على الفنان الفقير، وتكتشف الراقصة خيانة الشاب الذي تحبه، فتتزوج من الفنان.

اعتزلت سامية جمال الفن في أوائل السبعينات. ورحلت في 1 ديسمبر 1994 عن عمر يناهز 70 عاماً.