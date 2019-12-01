كايلي جينر تنفق 400 ألف دولار شهرياً على أمنها

متابعة بتجــــــــــرد: تنفق الكثير من النجمات حول العالم، آلاف الدولارات يومياً على أشياء، قد نعتبرها رفاهيات. أو قد نعتبرها غير أساسية.

لكنها، قد تكون أهم ما يتعلّق بحياتهن. مثل المليارديرة الصغيرة كايلي جينر، ممثلة برامج الواقع وعارضة الأزياء الأميركية، شقيقة كيم كاردشيان.

تنفق كايلي ما يصل إلى 400 ألف دولار شهرياً على أمر واحد فقط في حياتها. وهو إجراءات التأمين الخاصة بها.

أكدت هذه المعلومة، والدة كاليلي. وهي اللاعبة الأولمبية السابقة كتلين جينر، البالغة من العمر 70 عاماً. وذلك خلال حديثها ضمن إحدى حلقات برنامجٍ تلفزيوني.

وقالت كتلين خلال الحلقة، إن “ابنتها تنفق في أي مكان بين 300 ألف و400 ألف دولار شهرياً على الأمن، في كل مكان تذهب إليه”.

وعبّرت كتلين عن حزنها لهذا الأمر. وقالت إن “بناتها اعتدن على فعل ذلك طوال الوقت، خصوصاً أثناء تسوّقهن”.

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وكانت كايلي جينر أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي الشهر الماضي، بسبب تطوّر علاقتها مع مُغني الراب الكندي “دريك”.

ووفقاً لما نشرته بعض وسائل الإعلام الأميركية، فإن العلاقة بين كايلي ودريك بدأت تتحوّل من صداقة إلى علاقة رومانسية. بعد أن انفصلت عن صديقها السابق ترافيس سكوت في أكتوبر الماضي. إثر خلافات نشبت بينهما. وبعدها بدأ دريك يتحوّل من صديق العائلة، إلى أقرب الأشخاص إلى كايلي.

وبمرور الوقت أصبح دريك يقضي أوقاتاً طويلة مع كايلي. وبدأت علاقتهما الرومانسية تظهر إلى العلن، خصوصاً خلال حضور كايلي حفل عيد ميلاد دريك الأخير.

يذكر أن كايلي تم تصنيفها في صيف 2019 بأنها أكثر مشاهير السوشال ميديا ربحاً. خصوصاً عن طريق منصَّة إنستاغرام. وذلك وفقاً لقائمة “هوبر إتش كيو” لحسابات إنستاغرام الأكثر ربحاً حول العالم. وتكسب كايلي نحو مليونٍ و266 ألف دولار عن كل إعلان.

وفي القائمة، جاءت أريانا غراندي، الممثلة والمطربة الأميريكية. وهي تكسب نحو مليون دولار عن كل إعلان. وشقيقة كايلي، الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة، كيم كاردشيان، في المركز الرابع. إذ تكسب نحو 910 آلاف دولار مقابل كل إعلان عبر صفحتها على موقع إنستجرام.