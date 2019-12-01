شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز فى عرض لفيلم الممر أمام أطفال: تقدروا تعملوا أحلى من كده.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنانان أحمد عز وأحمد فلوكس، السبت، فى حفل لفيلم الممر، نظمته إحدى المنظمات الخيرية، التى عرضت الفيلم للأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بحضور الفنانين للعرض، بالتصفيق والتهليل، كما التفوا حولهما لالتقاط الصور التذكارية فى نهاية عرض الفيلم.

وفى ختام عرض الفيلم، ألقى الفنان أحمد عز كلمة على الأطفال، حيث قال "عاملين إيه.. الفيلم عجبكوا.. طيب احنا مبسوطين جدًا إن احنا معاكوا النهارده وفرحانين إن إنتوا جيتوا اتفرجتوا على الفيلم وإن شاء الله نعمل أفلام زى دى تانى وتيجوا تنورونا بردوا ومش عايز أقولكوا احنا مبسوطين جدًا جدًا إن احنا شايفينكوا النهارده.. وأنا بوعدكوا إن أى فيلم نعمله بإذن الله أحمد أو أنا أو أى حد فى الفيلم هتكونوا أول المدعوين وتبقوا معانا دايمًا فى كل الأفلام".

وأضاف نجم فيلم الممر "إن شاء الله دايمًا نشوفكوا على خير.. وإن شاء الله لما تكبروا تعملوا أحلى من كده.. اللى هيشتغل فيكوا فى الفن أيوه أنت وإنتى اللى بيفكر يطلع فنان فى يوم من الأيام لازم يحط فى باله حاجة مهمة.. لازم يعمل أحلى من كده عشان احنا نقدر.. واللى هيشتغل فى أى شغلانه تانية إن شاء الله ربنا هيكرمه وهيبقى أحسن واحد فى الدنيا وأحسن واحدة فى الدنيا.. كل سنة وأنتوا طيبين".



أحمد عز وفلوكس فى عرض لفيلم الممر أمام أطفال

وفى السياق ذاته، نشر صفدى مدير أعمال الفنان أحمد عز، صور وفيديوهات، من عرض لفيلم الممر، الذى حضره مجموعة من الأطفال، ونظمته إحدى الجمعيات الخيرية، فى أحد دور العرض، وعلق صفدى على الصور والفيديوهات، التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام: "عرض خاص للأطفال لفيلم الممر، شكرا على التنظيم، شرف لينا إننا نكون جزء من يوم زى ده".

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يذكر أن فيلم الممر عُرض مؤخرًا ضمن بانوراما السينما المصرية فى مهرجان القاهرة السينمائى، والفيلم بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى الحوار وكتابة الأغانى أمير طعيمة.



عرض خاص لفيلم الممر أمام أطفال بحضور فلوكس وعز



صورة تذكارية لأحمد عز وفلوكس مع الأطفال



سيلفى أحمد عز مع طفلة بعد عرض فيلم الممر



صورة تذكارية لأحمد عز وفلوكس مع الجروب المنظم لعرض فيلم الممر



فتاة تلتقط سيلفى مع أحمد عز عقب عرض فيلم الممر