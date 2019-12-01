شكرا لقرائتكم خبر عن ليل واين يثير الجدل: لن أعود للرياض أبدا.. وسعوديون: قوانيننا لا تسمح بالمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تغريدة للمغنى الأمريكى ليل واين، قال فيها "لن أعود للرياض أبدًا" تكهنات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حول الأسباب وراء ذلك، حيث جاءت التغريدة عقب مشاركة المغنى الأمريكى بحفل، أمس السبت، ضمن فعاليات موسم الدرعية فى المملكة العربية السعودية إلى جانب ثلاثة مغنيين فى الليلة ذاتها، هما تايجا وفيوتشرز.

وفى المقابل هاجم مستخدمو مواقع التواصل تصريحات المطرب الأمريكى، وقالوا له إن قواعد وقوانين السعودية ينبغى أن تحترم من الجميع، ولن يسمح أبدا لأحد باستخدام المخدرات فى البلاد، حيث أرجع المغردون السبب وراء غضب "واين"، منع المنظمين للمطرب الأمريكى من دخول الحفل بالمواد المخدرة التى كانت فى حوزته.



ليل واين يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد حفله فى السعودية

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وقبل الحفل، عرّف الموقع الرسمى لموسم الدرعية، المغنى lil wayne ضمن حملة الترويج للحفل، فى سطور قال فيها، "ليل واين: يُعد ليل واين أحد أكثر مغنيى الراب نجاحًا وشهرة على الإطلاق، حيث باع الملايين من ألبوماته حول العالم وحصل على خمس جوائز ‏جرامى (آخرها عن أغنية "نو بروبليم" لشانس ذا رابر وليل واين وتو تشينز)"، وذلك وفقًا لتقرير أعدته شبكة "CNN".



رجل سعودى يوضح للنجم ليل واين عدم السماح بالمخدرات فى المملكة

وجاء على موقع الموسم أنه فى عمر الـ12 سنة، أطلق "واين" الذى لقب بـ"نجم ‏روك الراب الأول"، مشروعه الأول، ثم واصل مسيرته وأطلق أول ألبوم منفرد له فى عام 1999 عندما كان فى 17 من عمره، ثم أطلق ‏الجزء الأول من سلسلة ألبومه الأسطورى "ذا كارتر" ‏‎‎ليصدر بعدها ثلاثة ألبومات أخرى من ضمنها ألبوم "ذا كارتر 3" فى عام 2008.

و‏يعتبر واين المغنى الأكثر تصنيفاً على لائحة البيلبورد لأفضل 100 أغنية من بين المغنيين الذكور المنفردين، حيث دخلت 138 أغنية له على ‏اللائحة بالإضافة إلى 20 أغنية على لائحة أفضل 10 أغان (ثالث أكثر ظهور على اللائحة فى التاريخ)".



المخدرات السبب وراء التغريدة المثيرة للجدل من المغنى الأمريكى ليل واين