شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يوجه رسالة لزملائه بعد انقضاء 7 سنوات عمل بمسرح مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد أنور صورة له من آخر عروض مسرح مصر الذي أقيم بالأمس، وعلق على الصورة من خلال توجيه رسالة مؤثرة إلى كل زملائه ممن عملوا معه خلال السنوات السابقة.

وقد بدأ بتوجيه الشكر إلى الفنان أشرف عبد الباقي بكتابة: "إمبارح كانت آخر ليلة عرض في مسرح مصر اللي استمر على مدار سبع سنين وقدمنا فيهم 130 مسرحية.

شكرًا أستاذ أشرف عبد الباقي على إصرارك من بداية المشروع أنك ترجع المسرح تانى رغم أن ناس كتير كانت ضدك وتحمسك أن يكون معاك فى مشروعك ده وجوه جديده وفضلت واقف جنبنا طول السبع سنين وفرحان بنجاحنا لحد ما الفرقه كلها دلوقتي الحمد لله بقت نجوم ومعروفين في كل الوطن العربي.

وشكرًا لكل زمايلي وأخواتي في الفرقة على أحلى سبع سنين في حياتي.. أنا بحبكم جدًا واتعملت منكم كتير جدًا ويارب نفضل سوا جنب بعض كده طول العمر.

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وشكرًا لكل جمهور مسرح مصر في مصر وكل الوطن العربي علي وقوفكم جنبنا وتشجيعكم لينا من البداية ولحد دلوقتي ونوعدكم بحاجات أحلى وأحلى إن شاء الله".