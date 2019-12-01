عمرو أديب يدافع عن شيرين عبدالوهاب بعد وصفها لمنتقداتها بالـ «عوانس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الجدل مجددا، في حفلها الغنائي على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتصريح وصفت فيه السيدات الاتي انتقدنها بأنهن “عوانس”.

الإعلامي عمرو أديب دافع عن شيرين، مؤكدا أنها لا تقصد المعنى الذي فهمه الجميع، حيث قال إنه لا يمكن لأي شخص أن يدافع عما قالته شيرين، لكن لا بد من فهم القصد والمعنى وراء ما قالته.

وأضاف: “استخدام ألفاظ معينة بشكل معين بلا تفكير بيحط شيرين في مشاكل صعبة جدا، أنا كنت قاعد بتفرج على الحفلة وفهمت شيرين عايزة تقول ايه، كانت أمي الله يرحمها تقول الملافظ سعد، ممكن تقول حاجة يكون نيتك فيها لطيفة وظريفة بس تستخدم لفظ يبوظ الدنيا، وده اللي حصل مع شيرين”.

Advertisements

وتابع: “شيرين بتقول إنه شيء جميل إنه نحب الرجالة ودول عسل وسكر وكل حاجة حلوة، لكنها استخدمت تعبير تقيل لما قالت عوانس، مش بدافع عنها ولا بقول استخدمت اللفظ صح.. لأنه شيء مهين للستات، بس هي عايزة تقول إن الستات اللي معندهاش رجالة متعرفش نعمة الرجالة، فاستخدمت للأسف التعبير بتاع عوانس، اللي هو التعبير المذموم اللي عمل عند الناس نوع من الاستياء، هي بس خانها التعبير لكنها متقصدش تهين حد”.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد اثارتحالة جدل جديدة بتصريحها حول الهاشتاج الذي انتشر عنها تحت عنوان “أخرسي يا شيرين”، وعلقت عليه قائلة: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج علشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر، مش عارفة إيه اللي مزعلهم في كدا أكيد دول شوية عوانس”.