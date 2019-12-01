اتهام ليوناردو ديكابريو بتمويل حرائق الأمازون.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الجمعة 29 نوفمبر، عن أن نجم هوليوود ليوناردو ديكابريو مول الحرائق التي تشتعل في غابات الأمازون المطيرة دون تقديم أي دليل في أحدث هجوم من قبل الزعيم اليميني في إلقاء المسؤولية عن حرائق الغابات والتي أثارت قلقا دوليا.

وكان بولسونارو، قد علق على ما يبدو على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الصندوق العالمي للحياة البرية قد دفع أموالا من أجل صور التقطها رجال إطفاء متطوعون يفترض أنها استخدمت بعد ذلك من أجل جمع تبرعات من بينها تبرع قيمتها 500 ألف دولار قدمه ديكابريو.

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ونفى الصندوق العالمي للحياة البرية تلقيه مساهمة من ديكابريو أو حصوله على صور من رجال الإطفاء، وقال بولسونارو خلال تصريحات مقتضبة أمام قصر الرئاسة ” ليوناردو ديكابريو رجل رائع أليس كذلك؟ أعطى أموالا لحرق الأمازون.

ونفى ديكابريو تبرعه للصندوق العالمي للحياة البرية، وقال في بيان إن : شعب البرازيل يعمل على إنقاذ تراثه الطبيعي والثقافي..ولكن لم نمول المنظمات المستهدفة على الرغم من استحقاقها الدعم.

والجدير بالذكر أن ليوناردو ديكابريو من المدافعين بقوة عن مكافحة التغير المناخي وتحدث مرارا عن قضايا بيئية ومن بينها حرائق غابات الأمازون، حيث تعد مؤسسته التي تركز على المشروعات التي ”تحمي الحياة البرية المعرضة للخطر من الانقراض“ جزءا من مؤسسة تحالف الأرض.