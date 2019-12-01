سبب ظهور شعبان عبدالرحيم على كرسي متحرك في حفله بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري شعبان عبدالرحيم، العديد من التساؤلات حول وضعه الصحي، بعد ظهوره على كرسي متحرك، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا ضمن فعليات “ليالي المحروسة”، بموسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية للسعودية.

وكشف مصدر مقرب من الفنان شعبان عبدالرحيم، تفاصيل حالته الصحية في تصريحات صحفية قائلًا، إن المطرب الشعبي تعرض لكسر في أحد قدميه منذ عدة أيام وكان يخضع لكورس علاج طبيعي مكثف، مشيرًا إلى أنه لم يستطع الوقوف طوال وقت الحفل لذلك فضل الحضور والغناء جالسًا بدلًا من الاعتذار.

كما ظهر الفنان بضمادة طبية على يده اليسرى خلال الحفل، والتي يبدو أنها تأثرت هي الأخرى نتيجة الحادث الذي تعرض له.

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الحفل كان قد شهد حضور عدد كبير من الجمهور وقدم شعبان عبدالرحيم عددًا من أشهر أغانيه التي تميز بها وكان يقف في بعض فقرات الحفل ويؤدي الباقي جالسًا على كرسية.

وكان موسم الرياض، قد ضم عددًا من نجوم الغناء الشعبي في مصر ومنهم أوكا وأورتيجا، واللذان قدما حفلًا كبيرًا مؤخرًا للمرة الاولى بالسعودية.

من ناحية أخرى ينتظر شعبان عبدالرحيم، عرض فيلم “أفندينا” الذي تدور أحداثه حول نفوذ أصحاب المال، ويجسد شخصية ميكانيكي وتشارك في بطولته الفنانة نرمين ماهر، وأحمد عزمي، وقصة سيناريو وحوار أيمن رمضان، وإخراج إبراهيم جمال.