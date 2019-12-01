محمد رمضان يستعد لتصوير «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والممثل المصري محمد رمضان لتصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “البرنس” المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

وكشف مصدر صحفي أن مخرج العمل وجهة الإنتاج قرروا بدء التصوير في منتصف شهر

ديسمبر وتحديدا في 18 ديسمبر القادم 2019.

مسلسل “البرنس”، من بطولة كلا من: محمد رمضان وغادة عادل وإيمان العاصى وروجينا وأحمد زاهر وعبد الرحمن أبو زهرة.

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وكان آخر أعمال محمد رمضان في الأعمال الدرامية مسلسل “زلزال”، وشارك في بطولة المسلسل النجمة حلا شيحة، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وآخرون وهو تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

وعلى جانب أخر يستعد الفنان والممثل المصري محمد رمضان، للتحضير لأول ألبوم غنائي له، بعدما طرح عدد من الأغنيات المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا.

وكشف الموزع رامي المصري عن بعض تفاصيل الألبوم، موضحا أن رمضان يحضر لمفاجآت لجمهوره.

وقال المصري في لقاء تليفزيوني: إن رمضان يقدم أغنيات مختلفة، يتعاون فيها مع شعراء سبق وتعاون معهم في أغنياته السابقة، كما يتعاون مع شعراء جدد.

وأضاف رامي المصري أن رمضان، سوف يقدم دويتو خلال الألبوم ليس مع مطرب عربي بل مع مطرب أجنبي، مؤكدا أنه سيقدم موضوعات مختلفة عن الموضوعات التي سبق وقدمها في أغنياته وهو بذلك يرد على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الذي سبق وقال إن رمضان يكرر نفسه في الأغنيات التي يقدمها.