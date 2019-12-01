رباب ناجد أول متسابقة حامل في The Voice.. وتصرف أحلام معها يفاجئ الجميع على المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

للمرة الأولى كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن حمل المتسابقة المغربية رباب ناجد، وذلك بعد غنائها في الحلقة الثالثة من العروض النهائية من برنامج The Voice.

رباب، قدمت أغنية “اللي راح من عمري”، للفنانة الراحلة ذكرى، وفور انتهائها من البرنامج صعدت إليها الفنانة الإماراتية أحلام، وقالت: “أول شيء لا بد أن أبوس بطون، وأريد أن أقول مرسي لماما سميرة”، في إشارة منها إلى خطف المتسابقة من فريق الفنانة سميرة سعيد.

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الفنانة المغربية سميرة سعيد، قالت في تعليقها على صوت رباب: “أنا أعرف أن أي امرأة وهي حامل يكون صعب عليها الغناء لأنه يؤثر على النفس، واليوم غنيتي كإنك مطربة عادية، وأنا أول ما سمعت صوتك قلت لأحلام هذه المطربة لديها أشكال كثيرة استغليها”.

ووجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة خاصة للمطربة الراحلة ذكرى قائلة: “الله يرحمها الغائبة الحاضرة دائمًا اسم عظيم وسيخلد للتاريخ”، وحرصت أحلام على إنزال المتسابقة من على المسرح.

البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية، حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.