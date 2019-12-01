راغب علامة بنظارة طبية للمرة الأولى في The Voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان اللبناني راغب علامة، جمهوره بظهوره في الحلقة الثالثة من العروض النهائية من برنامج The Voice، بنظارة طبية للمرة الأولى.

راغب علامة، كان قد استغنى خلال الحلقة عن المتسابق يوسف هنادي، على أن يتم تصعيد كل من مهدي عياشي، وميشال شلهوب، ودعاء لحياوي، للحلقة النهائية الرابعة.

وكان الفنان راغب علامة، والفنانة الإماراتية أحلام، قد تنبأ بأن يكون المتسابق ميشال شلهوب، هو نجم The Voice، هذا العام.

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يذكر أن الحلقة الثالثة من العروض النهائية شهدت مرور 16 متسابقًا، على أن يقوم كل مدرب بالاستغناء عن متسابق من عدد 4 قدموا عروضًا أمامهم لتنتهي الحلقة بصعود 12 متسابقًا للحلقة الرابعة من العروض النهائية، والتي تكون مؤهلة للحلقة النهائية من البرنامج والتي يتم فيها اختيار صاحب اللقب.

البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية، حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.