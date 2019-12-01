نقابة الموسيقيين تعلق على تصريح شيرين الأخير الذي أثار جدلا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق طارق مرتضي، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، التي أطلقتها مؤخرًا حلال حفلها على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية.

طارق مرتضى، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، مع الإعلامي سيد علي”، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “تصريحات شيرين عبدالوهاب، طبيعة شخصية لديها ولا يجوز أن نكون بالمرصاد لكل تصريحاتها”.

وأضاف، أن الفنانة تتمتع بصوت نادر وقوى: إحنا تعطشنا لهذا الصوت ده لحد ما طلعت لينا شيرين”، موضحا أن النقابة قد تواصلت معها مرارًا وتكرارًا وأخبرتها بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء غنائها أو الحديث في الشئون العامة أو السياسية.

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وأكد أن النجوم الحقيقيين في الساحة الفنية قلائل ويجب الاحتفاظ بهم وعليهم: “النجوم الحقيقيين معدودين على أصابع الأيد”.

وكانت شيرين، قد ردت على هاشتاج “أخرسي يا شيرين”، الذي انتشر عنها بعد حفلها الأخير وعلقت عليه قائلة: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج علشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر”.

وأضافت: “مش عارفة إيه اللي مزعلهم في كدا أكيد دول شوية عوانس”، وسط صراخ وتفاعل الحضور مع كلامها.