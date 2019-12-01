إنجي وجدان مع منى وحلمي: أخيرا عملناها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

التقت الفنانة المصرية إنجي وجدان بالنجمين منى زكي وأحمد حلمي، في حفل after party ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال، 41.

إنجي التقطت عدد من الصور مع منى وحلمي، ونشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت حديثها لمنى زكي بقولها: “أخيرا عملناها يا منى.. صور حلوة مع إن تحسي كان في مؤامرة إننا أصلا نتصور صورة عدلة.. بحبك أوي”.

الفنانة المصرية عبرت أيضا عن سعادتها بلقاء أحمد حلمي، بقولها: “وبرضو أخيرا صورة مع أحمد حلمي.. بجد بحبكم إنتوا الاتنين”.

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وكانت الفنانة المصرية إنجي وجدان قد احتفلت مؤخرا بوصول عدد متابعيها، على حسابها على “إنستجرام”، إلى مليون متابع.

إنجي وجهت الشكر لجمهورها، بقولها: “شكرا للمليون اللي بيعملولي فولو، أهلي وصحابي والفانز.. شكرا على الحب والدعم طول الوقت”.

الفنانة المصرية أضافت: “دايما بحس بكمية حب وإيجابية منكم رهيبة، وشكرا إنكم خلتوني دايما حاسة إني قادرة أعمل تغيير في العالم”.